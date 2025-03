Napoli, Conte verso la Fiorentina: "McTominay in dubbio, Gilmour confermato"

AFP via Getty Images

Durante la conferenza stampa verso la gara trae Fiorentina, il tecnico degli azzurri Antonioha parlato delle condizioni dei suoi due centrocampisti scozzesi, Scott McTominay e Billy Gilmour:"McTominay ha avuto un sovraccarico, per un paio di giorni si è allenato di meno rispetto agli altri. Abbiamo ancora 24 ore per decidere, cercheremo di trovare la soluzione migliore insieme a lui".- "Contro l'Inter Gilmour ha fatto una grandissima partita. Io sono stato molto chiaro con tutti: il posto fisso non esiste, gioca chi merita; lui ha fatto bene e contro la Fiorentina ci sarà. Se andrà bene giocherà anche la partita successiva. Poi chi rimane fuori cercherà di farmi cambiare idea. Mancano 11 partite, sono 11 finali: non esistono crediti".