Come racconta la Gazzetta dello Sport: "Carlo Ancelotti non riesce a mascherare il suo stupore. I giocatori vanno sotto il settore riservato ai tifosi napoletani. Per ringraziare chi li aveva seguiti in un’altra trasferta. José Callejon col cuore in alto per la fascia da capitano e le 300 gare in azzurro appena raggiunte lancia la sua maglia sugli spalti. È il suo regalo, ma viene rigettato sul campo (mentre quella di Fabián è trattenuta da un tifoso). La scena colpisce gli altri giocatori del Napoli, oltre allo spagnolo. Sul volto di Mertens si legge un «perché» pieno di amarezza".