È un periodo difficile quello che sta vivendo il Napoli. I risultati stentano ad arrivare, la piazza non è soddisfatta neanche del gioco espresso dalla squadra di Rino Gattuso.



Domani il Napoli scenderà in campo per affrontare la Juventus e si è unito in ritiro prepartita questa sera presso Palazzo Caracciolo. All'arrivo della squadra erano presenti circa quaranta tifosi che hanno stimolato i calciatori ma allo stesso tempo contestati con alcune frasi molto dure: "Dovete cacciare le pa**e. Andate a lavorare, ba***rdi. Vergogna. Fuori i co***ni, domani dovete vincere". ​Gli unici due giocatori fortemente acclamati sono stati Victor Osimhen e Hirving Lozano.



