Come riferisce Il Mattino, le paure di cedere Allan in casa Napoli restano vive per l'estate: l'appuntamento è rinviato a giugno con il PSG. Gli sceicchi hanno tentato lo scippo senza poi raggiungere l'intesa con De Laurentiis. Affare, dunque, che slitta a giugno, ma i qatarioti sanno già che la richiesta del presidente del Napoli resterà la stessa anche a giugno: 100 milioni di euro. Il PSG ha mostrato interesse anche per Koulibaly nella stessa trattativa. Ma tutto è rimandato all'estate ormai.