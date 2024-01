Napoli, continua il pressing per Barak

Continua il pressing del Napoli per arrivare ad Antonin Barak. L'ultimo aggiornamento arriva da Sky che spiega come la società partenopea abbia cambiato la formula per convincere la Fiorentina a cedere il centrocampista ceco. Al prestito inizialmente proposto, il Napoli sarebbe pronto ad aggiungere la condizione dell'obbligo di riscatto. La palla passa dunque alla Fiorentina che dovrà decidere o meno se lasciar partire l'ex Verona.