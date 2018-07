Un weekend di discorsi, di programmi, scelte. Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis tra venerdì e domenica scorsa, tra pranzi in barca e tuffi, hanno pianificato il futuro del Napoli concordando, come è ovvio che sia, la linea da seguire in sede di mercato. Priorità e sogni, suggestioni e necessità. in questa ultima categoria rientra il terzino destro, ruolo in cui i partenopei, dopo l’addio di Maggio, sono parzialmente scoperti (in rosa c'è solo Hysaj). Tanti i profili accostati agli azzurri, due al momento le piste più calde: Lainer e Arias.



SPIRAGLIO - Giuntoli ha scelto Stefan Lainer. Con il benestare di Ancelotti il ds da giorni è in pressing sul Salisburgo, titolare del cartellino dell’esterno classe ’92. Il Napoli si è spinto fino a 12 milioni, ma gli austriaci continuano a fare muro, rifiutando ogni proposta. Inutile, almeno al momento, la volontà del giocatore, che da tempo spinge inutilmente per partire. Nel pomeriggio di ieri un segnale positivo: l’acquisto ufficiale da parte dei campioni d’Austria di Darko Todorovic, terzino destro bosniaco classe ’97. Che sia stato preso per sostituire Lainer?



DEADLINE - Che sia o meno uno spiraglio, Giuntoli è conscio che la trattativa resta difficile, per questo ha sondato altri fronti, soffermandosi su Santiago Arias, esterno del PSV Eindhoven. La candidatura del colombiano, già vicino a Juventus e Inter, assume vigore ora dopo ora. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Il Napoli ha trovato un principio di accordo con l’entouarage del classe ’92, chiedendo loro di aspettare fino a venerdi. In quella giornata infatti i partenopei hanno fissato la deadline per l’affare Lainer: se il Salisburgo dovesse continuare a chiudere la porta, il Napoli abbandonerà la pista austriaca e si fionderà su Arias.