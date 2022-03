Mancano ancora più di tre mesi, ma è già tempo di pensare al mercato della prossima estate per tanti club. Tra questi il Napoli, che durante la sessione di riparazione di gennaio non si è mosso con grandi investimenti, ma ha già in programma i colpi per la stagione 2022/23. Il primo di questi, nei programmi e nei progetti del club, sarà l'esterno sinistro, un ruolo su cui la società del presidente De Laurentiis sta cercando di rinforzare da diversi anni. Con un nome che gli azzurri seguono da diverse stagioni: Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano del Getafe.