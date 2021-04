Dopo il buon successo di lunedì contro il Torino in trasferta, domenica il Napoli tornerà tra le mura amiche del Maradona per affrontare il Cagliari.



Quattro giorni fa Gattuso ha dovuto rinunciare a Manolas, squalificato, Fabián Ruiz è partito dalla panchina per un problema alla schiena e Ospina causa infortunio non ha preso parte al match. I primi due rientreranno a completa disposizione del tecnico calabrese, mentre l'estremo difensore colombiano al massimo andrà in panchina.