La Gazzetta dello Sport pubblica le probabili formazioni di Napoli-Cagliari: in difesa c'è il ritorno da titolare di Raul Albiol mentre a destra si rivede l'albanese Hysaj. In porta c'è Meret. A centrocampo la coppia centrale sarà Allan-Zielinski, confermato Younes a sinistra. Panchina per Fabian. In attacco ritorna Insigne al fianco di Milik. Maran si affida al 4-3-1-2 con Barella trequartista alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro.