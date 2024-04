Napoli, contro il Frosinone punti decisivi per l’Europa: Calzona punta ancora su Osimhen

21 minuti fa



La corsa del Napoli per un posto in Europa prosegue nel weekend con la sfida al Frosinone. Ritrovata la vittoria in quel di Monza, gli uomini di Calzona vogliono mantenere il ritmo e trovare un altro successo. Gli esperti vedono gli azzurri nettamente avanti, a 1,33, contro l’8,25 del colpo ospite. Nel mezzo il pareggio, uscito in due degli ultimi cinque turni dei campani, paga 5,40 volte la posta. Nei cinque precedenti in Serie A il Napoli ha sempre battuto la squadra rivale, ma il Frosinone ha espugnato il Maradona agli ottavi di Coppa Italia lo scorso dicembre, con un clamoroso 4-0 esterno. Si tratta dell’ultimo acuto fuori casa della squadra di Di Francesco, che in campionato non ha mai vinto lontano dallo Stirpe e ha sempre subito almeno una rete in trasferta. Considerando anche che il Napoli ha sempre subito gol negli ultimi dieci turni, gli esperti puntano sul segno Goal a 1,75 contro l’opzione opposta a 1,95. Dopo le quattro bellissime reti di Monza, Calzona punterà ancora sui suoi attaccanti: Osimhen vede un’altra rete a 1,60, Politano a 3,05. I padroni di casa si affideranno invece a Matias Soulé, a secco da otto turni e proposto marcatore a 3,85.