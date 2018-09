Napoli-Fiorentina per pochi intimi? Probabilmente si come scrive la Gazzetta dello Sport: "Probabile che il modulo di partenza sia ancora il 4-3-3 perché non c’è stato tempo di lavorare sul 4-2-3-1, che potrà tornare utile in corso d’opera. Del resto, già con il Milan è stato utile per ribaltare il risultato, almeno quanto il sostegno del pubblico di Fuorigrotta, che stavolta difficilmente raggiungerà le 20 mila unità. Il caro biglietti, le polemiche tra Comune e società e tra De Laurentiis e i tifosi hanno contribuito a una prevendita fiacca".