Secondo la Gazzetta dello Sport: "Hanno ripreso a segnare i gioielli di De Laurentiis. E un Napoli concreto in zona gol diventa d’incanto una squadra micidiale. Nel 4-0 contro un Parma a tratti fin troppo arrendevole la parte del leone la fa Arkadiusz Milik, con una doppietta che lo porta a quota 14 nella classifica cannonieri. Numeri importanti per un bomber che è più che mai dentro il progetto tecnico del Napoli di oggi e, sicuramente, di domani. Un altro polacco è stato il primo a rompere l’equilibrio. Stiamo parlando di uno Zielinski che partendo largo a sinistra riesce spesso a chiudere l’azione con grande pericolosità. Sfruttando qualità, potenza e senso del gol. L’ultimo acuto, invece, porta la firma di Ounas, servito alla perfezione da Verdi. I due nuovi entrati subito protagonisti. Un’ulteriore conferma di come tutto funzioni bene in questo Napoli. Nel tabellino dei marcatori meriterebbe stavolta di trovare spazio anche Carletto Ancelotti. Il motivo? E’ stato lui a suggerire (affidando il messaggio a Koulibaly) a Milik di calciare la punizione rasoterra. Convinto che i giocatori del Parma piazzati in barriera avrebbero saltato. Previsione perfetta. E grande abbraccio tra il bomber polacco e il suo allenatore-profeta. Il Napoli arriva nella maniera giusta alla sfida contro la Juve, anche se i bianconeri restano a +13. Tanti, troppi punti. Ma l’appuntamento del San Paolo conserva comunque il suo fascino e la squadra di Ancelotti ha tutte le intenzioni di sfruttare questa ritrovata brillantezza per difendere quantomeno il secondo posto e provare a vincere l’Europa League".