Settimo giorno di allenamenti individuali per il Napoli che domenica è tornato sul campo di Castel Volturno dopo circa due mesi.



Misure rigide da rispettare e così è stato per il club di De Laurentiis. È infatti arrivata un'ispezione a sorpresa da parte della Procura Federale proprio al Centro Tecnico della SSC Napoli. È stato trovato tutto in regola, senza sbavature. Il club azzurro ha anche messo a disposizione i video dei giorni scorsi.