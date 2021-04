Lo scorso 7 marzo il Napoli perdeva Faouzi Ghoulam per infortunio. Proprio mentre sembrava iniziare a vedersi la ripresa del terzino algerino, il suo ginocchio sinistro ha ceduto e al 22' della sfida contro il Bologna è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. L'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore è andata a buon fine. Oggi, a un mese di distanza, il giocatore è stato sottoposto alla visita di controllo. Questo il comunicato del Napoli:



Come da programma, Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo.