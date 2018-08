Faouzi Ghoulam vede la luce in fondo al tunnel. Il terzino sinistro del Napoli, fermo da febbraio per il secondo grave infortunio al ginocchio, è stato visitato oggi a Roma, a Villa Staurt, dal dottor Mariani. Il medico del club azzurro, De Nicola, ha così chiarito a Radio Kiss Kiss Napoli l'esito degli esami: "Ho sentito il dottor Mariani che ha visitato Ghoulam. L'ha trovato molto bene, tutto procede benissimo e può intensificare il suo programma di recupero. Faremo un nuovo controllo il mese prossimo per dare l'ok al mister per il suo utilizzo. Il ragazzo ha bisogno di trovare la condizione atletica ottimale. Tra sei settimane potrà tornare a lavorare col gruppo. Se ci sarà un gran lavoro di preparazione atletica, sarà anche convocabile". L'algerino potrebbe tornare a disposizione a fine settembre.