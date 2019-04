Le buone prestazioni di Correa con la maglia della Lazio non sono passate inosservate, infatti l'argentino è finito nel mirino del Napoli. A proposito di ciò ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Guillermo Giacomazzi che fa parte dell'entourage del giocatore biancoceleste, l'ex Lecce ha dichiarato: "Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è una squadra importante, indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, presto per parlare di mercato"