. Altro che vista scudetto, la situazione i termini di obiettivi è cambiata radicalmente. Il dopo Spalletti è stato molto complicato e i risultati portano a dover lottare per cercare un posto in vista della Champions League 2024/25, con tante squadre coinvolte nella lotta alla terza/quarta posizione. De Laurentiis ne ha dovuti affrontare di problemi, tra cui quello del cambio d'allenatore che ha riportato Walter Mazzarri sulla panchina azzurra esattamente dieci anni dopo l'ultima volta. Traghettatore, sì, ma con la necessità di rinforzare questa rosa che oggi si ritrova con tante lacune eE di richieste ne ha fatte alla società, sia in colloqui privati che pubblicamente in conferenza stampa. Conferme da parte del presidente ne sono arrivate perché ha annunciato- La prima ufficialità in casa Napoli porta il nome di Victor. Il centravanti nigeriano, dopo un avvio difficile per quanto riguarda le prestazioni, gli infortuni e le polemiche extra campo, due giorni fa ha messo nero su bianco quello che ci si attendeva da un po'.che mette al "sicuro" il Napoli, prolungando quello vecchio (in scadenza a giugno 2025) di un ulteriore anno. Con tanto diÈ stata inserita anche unavalida dalla prossima estate daUn'operazione che non blinda Osimhen, ma mette al sicuro De Laurentiis da una svendita del suo uomo con maggior valore in questo momento.- Arriva anche la prima cessione conI tedeschi verseranno 25 milioni complessivi nelle casse del Napoli. L'ufficialità ci sarà solo i primi giorni di gennaio, all'apertura del calciomercato. Il Napoli ora cerca il sostituto e il primo nome sulla lista è quello di Lazar. Il centrocampista classe 2002 è in uscita dall'Udinese, non è in ottimi rapporti con Cioffi eche oggi rappresenta un grosso ostacolo. De Laurentiis, però, potrebbe puntare sul reinvestimento immediato della cifra incassata da Elmas.- Samardzic in termini di qualità e posizione rappresenterebbe anche il dopo. Il centrocampista polacco è in scadenza e il suo addio appare ogni giorno più concreto:con cui i dialoghi sono già iniziati.per colmare il vuoto lasciato da Anguissa che andrà a giocare la Coppa d’Africa per l’intero mese di gennaio. Tra i nomi seguiti c’èdel Tottenham, se gli Spurs accetteranno il prestito con diritto di riscatto e se non si andrà a pagare un ingaggio troppo pesante (che ad oggi è importante, uno di quelli da Premier League). Piace, in prestito al Siviglia dal Leicester.- Un'altra operazione prevista è quella inerente ilma l’operazione ancora non è ancora sbloccata perché prima bisogna trovare il sostituto. Il primo nome è quello di, con la Salernitana che chiededi euro ma il ds granata Sabatini ha parlato diarrivata da parte degli azzurri. C'è il desiderio del calciatore di vestire l'azzurro, di indossare la maglia della sua città. Occorre, però, prima l'accordo tra i club.- Tanti i problemi nel reparto arretrato. Con l'addio di Kim il Napoli è evidente il passo indietro. Sono troppi 34 gol subiti in 24 partite, numeri lontani da squadra detentrice dello scudetto., lo ha ribadito più volte a De Laurentiis. Il presceltoche libererebbe lo slot difensivo. E, con la cessione, giocherebbe di più, come di sua volontà. È un Natale abbastanza deprimente per la Napoli calcistica, il settimo posto in classifica non può far gioire nessuno.