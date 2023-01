Primo in classifica, con distacco, ma sempre attento sul mercato. Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa di Spalletti e ha messo nel mirino due giocatori del Bari: Walid Cheddira ed Elia Caprile.



CHEDDIRA - L'affare tra le due squadre di proprietà di De Laurentiis però è frenato dal Parma. In caso di eventuale plusvalenza ricavata dalla sua cessione, i gialloblù infatti avrebbero il 50% della cifra incassata dal Bari che dunque ha interesse a vendere al prezzo più alto possibile. Un’offerta del Napoli intorno ai 10 milioni di euro potrebbe essere quella giusta. La volontà dei due club è chiara: far fare il salto di qualità al marocchino a giugno, dopo altri sei mesi da protagonista in Serie B. La chiusura dell’affare non è ancora arrivata e potrebbe però slittare a giugno.



DOPPIO COLPO - L’attaccante, 25enne, è già stato autore di 12 gol in questo campionato e ha partecipato alla grande corsa del Marocco in Qatar. Sul piatto però c'è anche Caprile. Il portiere 21enne è la rivelazione di questa Serie B e ha già suscitato l’interesse di Ajax e Bayern Monaco. Per entrambi, l’idea del Napoli sarebbe quella di assicurarseli già ora per evitare inserimenti di altre squadre, lasciandoli poi giocare con continuità in Puglia. Il tempo stringe, il doppio colpo potrebbe slittare di qualche mese.