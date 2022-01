Dopo aver rinunciato alla partecipazione alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria, Victor Osimhen ha già voltato pagina per tornare in campo il prima possibile. In questi giorni l'attaccante del Napoli è a Lagos, a casa sua e alle prese con il Covid: dovrà prima negativizzarsi, poi potrà prendere un volo per l'Italia dove verrà visitato dal chirurgo che l'ha operato, per capire i tempi di recupero. La Gazzetta dello Sport, parla di un possibile spezzone di partita il 16 gennaio contro il Bologna.