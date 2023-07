Tra i nomi caldi del mercato Napoli c'è Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Rudi Garcia vuole portarlo in azzurro e la valutazione è anche alla portata, con i neroverdi che chiedono 15 milioni di euro. C'è il gradimento totale del calciatore però, ancor prima dell'accordo, manca un movimento in uscita per il Napoli. In particolare quello di Demme, che ha il desiderio di tornare in Bundesliga. Dunque, prima dell'acquisto di Maxime Lopez, servirà la cessione del tedesco.