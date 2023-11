La panchina di Rudi Garcia continua ad essere in bilico. Il Napoli ha ripreso la gara col Milan dopo essere andato sotto 0-2 ma il pareggio non basta per essere al sicuro. De Laurentiis non è convinto fino in fondo del francese, e ora gli ha chiesto tre vittorie nelle prossime tre partite con Salernitana, Union Berlino ed Empoli.