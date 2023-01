In programma questa sera alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona gli ottavi di finale di Coppa Italia. È previsto, infatti, l'incontro tra Napoli e Cremonese, con Spalletti che dovrà rinunciare a Kvaratskhelia, Lozano e Demme. La regolarità del match è seriamente messa in discussione in queste ore vista l'allerta meteo arancione che sta colpendo in queste ore la città di Napoli.



RISCHIO RINVIO - Napoli-Cremonese, dunque, potrebbe essere rinviata a causa del maltempo. Il forte vento, inoltre, potrebbe causare dei problemi alla copertura dello stadio e quindi non ci sarebbe la messa in sicurezza dei tifosi. In queste ore le istituzioni cittadine e calcistiche stanno valutando il da farsi e tra le ipotesi al vaglio c'è quella di disputare il match a porte chiuse. Una decisione ufficiale dovrebbe arrivare tra le ore 17:30 e le 18:00.