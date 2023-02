Nessuno scherzo, soprattutto ripensando a quanto avvenuto in Coppa Italia, con la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale, dopo i calci di rigore. Ildi Lucianoè chiamato alla rivincita nel posticipo domenicale dellain scenaallo Stadio Maradona contro ladi Davide, bestia nera nella coppa nazionale: in campionato però la situazione è profondamente differente, con i partenopei che vogliono la sesta vittoria di fila, dopo il ko contro l'Inter, che permetterebbe di allungare a più 16 sul secondo posto occupato proprio dai nerazzurri, in attesa dell'impegno di domani contro la Samp, e continuare a veleggiare verso lo scudetto. I lombardi invece in stagione non hanno mai vinto e sono reduci da 4 ko e un pari, con l'ultimo posto a meno 11 dalla salvezza. Occhio allo scatenato Osimhen, già a quota 16 gol, mentre Kvaratskhelia è fermo a 8.- Il Napoli ha vinto per 4-1 sulla Cremonese nel match d’andata, ma nella sua storia in Serie A non è mai riuscito a battere i grigiorossi per due gare di fila nel massimo campionato: in 15 confronti sette successi campani, sei pareggi e due vittorie lombarde (l’ultima un 2-0 del 11 settembre 1994, con doppietta di Matjaž Florijančič). Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 14 i precedenti tra Napoli e Cremonese in casa degli azzurri: 11 vittorie interne e tre pareggi, tra cui quello nel match recente di coppa del 17 gennaio 2023 (con vittoria ai rigori dei grigiorossi). La Cremonese ha realizzato solamente una rete in Serie A in casa del Napoli su sette sfide: nella vittoria campana per 2-1 del 16 gennaio 1994 (rete all’80’ di Gualco, dopo la doppietta iniziale di Fonseca). Tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo il Bayern Monaco (un ko in 29 gare giocate) ha collezionato meno sconfitte del Napoli (due in 28 partite) considerando tutte le competizioni; in generale solo Manchester United e Paris Saint-Germain hanno vinto più partite degli Azzurri (23) in questa stagione.Il Napoli ha sempre vinto nelle ultime otto partite interne di Serie A e non arriva a nove successi casalinghi consecutivi da settembre 2016 (nove con Sarri a cavallo di due campionati); in generale solamente quattro volte nella loro storia gli Azzurri hanno vinto almeno nove gare in casa di fila nello stesso torneo (nove con Willy Garbutt tra settembre 1930 e febbraio 1931, 10 con Luis Vinicio tra gennaio e maggio 1975, 10 con Ottavio Bianchi tra settembre 1987 e febbraio 1988 e 11 con Alberto Bigon tra dicembre 1989 e aprile 1990).La Cremonese è ancora a secco di vittorie; in un singolo torneo di Serie A solo quattro volte una formazione è arrivata alle prime 22 giornate senza successi: il Varese 1965/66, il Varese 1971/72, l’Ancona 2003/04 e il Verona 2015/16. In generale, le due squadre che hanno collezionato più gare da inizio campionato senza ottenere mai la vittoria sono il Varese 1971/72 e l’Ancona 2003/04 (entrambe arrivate alle prime 28 partite). Sfida tra la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questo campionato (il Napoli 15, di cui tre nel match d’andata) e quella che ne incassa di più da fermo (la Cremonese, 13, di cui due degli ultimi quattro subiti); gli azzurri vantano anche 10 gol su sviluppo di corner (altro primato, di cui due all’andata) e la Cremonese da angolo ne ha subiti sei (record negativo condiviso con l’Empoli). Victor Osimhen ha segnato in tutte le ultime cinque presenze di campionato (sette reti): l’ultimo giocatore del Napoli in grado di arrivare a sei di fila in una singola stagione di Serie A è stato Gonzalo Higuaín, nel febbraio 2016; il nigeriano è il miglior marcatore dei maggiori cinque campionati europei nel 2023, con sette centri (con una media gol di una rete ogni 72 minuti giocati). Prima di Khvicha Kvaratskhelia (otto gol e nove assist, uno dei quali nel match d’andata con la Cremonese), l’ultimo giocatore alla prima stagione di Napoli a collezionare almeno otto gol e almeno otto assist in un campionato di Serie A era stato Ezequiel Lavezzi (8g, 8a); il georgiano ha partecipato attivamente a 17 reti finora e gli ultimi giocatori all’esordio in azzurro in grado di fare meglio sono stati José Callejón (21) e Gonzalo Higuaín (24), nel torneo 2013/14. Tre dei quattro gol segnati da professionista da Felix Afena-Gyan sono arrivati in trasferta, incluso il suo ultimo in ordine di tempo, proprio al Maradona contro il Napoli in Coppa Italia; il classe 2003 non segna in Serie A dalla doppietta al Genoa del 21 novembre 2021 (domenica saranno 448 giorni).