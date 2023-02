Il sogno del Napoli continua. Dopo più di un mese dalla sconfitta in casa dell'Inter, gli azzurri hanno fatto percorso netto in campionato, non lasciando per strada nemmeno un punto. Con la Cremonese, nella ventiduesima giornata di Serie A, il copione sembra destinato ad essere lo stesso: i betting analyst vedono infatti il successo azzurro a 1,18, mentre l'impresa della formazione ultima in classifica paga 15 volte la posta. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 7. Prevale nettamente l'Over, proposto a 1,44, con l'Under alto a 2,60. Avanti il No Goal a 1,65, contro il Goal a 2,10. I partenopei si affidano alla garanzia Victor Osimhen, capocannoniere con 16 gol e trascinatore assoluto della squadra di Spalletti: per lui una rete nella sfida di domenica si gioca a 1,55, mentre la doppietta è vista a 2,75. Attenzione anche a una possibile tripletta, proposta a 9. Cerca la rete anche Kvicha Kvaratskhelia, per cui una marcatura è vista a 1,95. Sabato sera i riflettori sono puntati sull'Olimpico di Roma, dove scendono in campo Lazio e Atalanta in una vera e propria sfida per il quarto posto. I biancocelesti, nonostante le assenze intermittenti di Ciro Immobile, hanno fin qui mostrato di potersi giocarele le proprie chance Champions League. Lo stesso vale per la Dea, che però segue a un punto. Le quote favoriscono la formazione di casa, per cui i tre punti si giocano a 2,38, contro il «2» in quota a 2,95. Poco più alta la «X», che si attesta a 3,30. Prevale il Goal a 1,64, contro il No Goal a 2,10. Maggiore equilibrio, invece, tra l'Over a 1,80 e l'Under a 1,91. Per Immobile il ritorno al gol dopo l'ultimo infortunio si gioca a 1,75, mentre la doppietta paga 4 volte la posta. Trasferta sulla carta agevole per l'Inter, che affronta una Sampdoria reduce dal pari in casa del Monza: i nerazzurri vedono il successo a 1,44, contro l'«1» offerto a 7. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 4,50. Quello di Marassi si presenta come un match da No Goal, proposto a 1,68 contro il Goal a 2,05. Avanti l'Over a 1,78, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,92. La Roma, terza in classifica, è ospite del Lecce e, dopo una settimana movimentata per la partenza di Zaniolo direzione Turchia, vede i tre punti a 1,98. L'«1» dei salentini si gioca a 4,10, mentre il pari è proposto a 3,20. Allo Stadium la Juventus ospita la Fiorentina in un insolito scontro di metà classifica: i bianconeri, dopo il 3-0 rifilato alla Salernitana, puntano un'altra vittoria a 1,83, contro il «2» della Viola a 4,33. La «X» si gioca invece a 3,50. Avanti l'Under a 1,78, mentre un esito con almeno tre reti vale 1,98 la posta. Maggiore equilibrio, invece, tra il Goal a 1,88 e il No Goal a 1,83. Scende in campo già oggi, invece, il Milan, opposto a un Torino in grande forma. I rossoneri cercano di riprendersi dalla batosta del derby: l'«1» prevale a 1,80, mentre il successo granata si gioca a 4,60. Nel mezzo la quota del pareggio, che si attesta a 3,50.