La crioterapia dei giocatori del #Napoli in ritiro a Castel di Sangro.

Poesia. pic.twitter.com/aXZ28i3e3Y — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) September 1, 2020

Ilè in ritiro a, in, dove sta lavorando per riprendere al meglio la Serie A. Ed è già diventata virale l'immagine in cuisi immergono nei bidoni dell'immondizia per fare crioterapia. Crioterapia che, solitamente, si tiene in vasche studiate nei particolari e molto costose. Ma ogni tanto bisogna fare di necessità virtù e per riprendersi dalle fatiche dettate da Gattuso, il Napoli improvvisa e trasforma dei bidoni in vasche di crioterapia. Cosa che hanno fatto anche altre squadre in altre ritiri. Del resto, quando la struttura in cui fai il ritiro non è di tua proprietà, bisogna aguzzare l'ingegno. E i giocatori del club partenopeo lo hanno fatto.