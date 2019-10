È bastato qualche risultato al di sotto delle aspettative per far nascere a Napoli le prime voci di un rapporto in crisi tra Ancelotti e De Laurentiis. Le ultime settimane in effetti, fatta eccezione per il successo con il Brescia, non sono state perfette per gli azzurri, che hanno perso contro il Cagliari e pareggiato 0-0 sia con il Genk che con il Torino. C’è aria di crisi? Non è così secondo i quotisti che vedono ben salda la panchina di Ancelotti: sulla speciale lavagna l’esonero prima di Natale si gioca 20. Solo Conte - si legge in una nota - gode di altrettanta fiducia. C’è di buono inoltre che il successo del Napoli contro il Verona nella prossima di campionato vale quota 1,22. Più complicata la missione tre punti in casa del Salisburgo a 2,50, anche se gli azzurri sono leggermente favoriti. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, la vittoria della Champions si gioca a 30, lo Scudetto è proposto a 8,00, la qualificazione in Champions è molto probabile a 1,10. A 5,50 la Coppa Italia.