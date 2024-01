Napoli: crolla la quota per l'esonero di Mazzarri, Champions lontana per i bookie

Una vittoria nelle ultime sette partite e nono posto in classifica, con tanto di contestazione furente da parte della tifoseria. Il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non sembra aver portato gli effetti sperati, tanto che la quota del suo esonero è crollata a 1,45. La sconfitta di Torino per 3-0 ha lasciato pesanti strascichi, complicando ancora di più la rincorsa al quarto posto, lontano ora cinque punti. Gli esperti iniziano a dubitare sulla possibile qualificazione alla prossima Champions League e propongono a 4 il piazzamento dei partenopei nella Top 4. La quota scudetto, fissata a 3,25 ad inizio stagione, è salita addirittura a 500. Fuori anche dalla Coppia Italia, l'unico trofeo alla portata sembra la Supercoppa Italiana, che potrebbe risollevare stagione e animi. La vittoria degli azzurri è in lavagna a 4, seconda solo all'ipotesi Inter, offerta a 2.