Napoli-Crotone 4-3



Marcatori: 19' p.t. Insigne (N), 22' p.t. Osimhen (N), 25' p.t. 4' s.t. Simy (C), 34' p.t. Mertens (N), 14' s.t. Messias (C), 27' s.t. Di Lorenzo (N).



Assist: 19' p.t. Di Lorenzo (N), 22' p.t. Insigne (N), 25' p.t. Benali (N), 3' s.t. Messias (C).



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko (17' s.t. Elmas); Politano (17' s.t. Lozano), Mertens (28' s.t. Zielinski), Insigne; Osimhen (46' s.t. Petagna). All. Gattuso.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto (47' s.t. Di Carmine); Rispoli (1' s.t. Pereira), Messias, Zanellato (36' s.t. Rojas), Benali, Molina (47' s.t. Marrone); Ounas (1' s.t. Vulic), Simy. All. Cosmi.



Arbitro: Di Martino di Teramo



Ammoniti: 19' p.t. Rispoli (C), 22' s.t. Benali (C), 33' s.t. Pereira (C), 42' s.t. Rojas (C).



Espulsi: -