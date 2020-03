Rino Gattuso, tecnico del Napoli, secondo quanto spiega La Repubblica, ha partecipato a tre iniziative di beneficenza. Ha contributo, in modo decisivo, all'acquisto di un'ambulanza attrezzata per il Comune di Corigliano e Rossano, suo comune natale. Un ulteriore suo contributo verrà destinato all'acquisto di tamponi. L’ex centrocampista della Nazionale ha aderito prontamente all’iniziativa di Alex Del Piero e dei campioni del mondo del 2006, che stanno promuovendo attraverso il web e con grande successo una raccolta di fondi da mettere a disposizione della Croce Rossa Italiana, nella lotta contro il virus.