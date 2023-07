I primi giorni di ritiro a Dimaro hanno visto la presenza di tanti giovani a disposizione di Rudi Garcia. Alcuni di loro si sono anche messi in mostra nel corso dell'amichevole contro l'Anaune Val di Non. Ora però è il momento di mettersi in gioco altrove, così dei 13 calciatori presenti in Trentino, ben 11 sono andati via. Sono rimasti i soli Obaretin (difensore classe 2003) e Coli Saco (centrocampista, 2002).



IN PRESTITO - Tre ragazzi del 2005 resteranno ancora a Napoli e si tratta del portiere Turi, il difensore D'Avino e il centrocampista Russo, che giocheranno con la Primavera del Napoli in Primavera 2. Sono tutti e tre classe 2005. Dopodiché tutti in prestito. A partire dai più pronti Giuseppe Ambrosino (centravanti dell'Italia Under 20) che andrà a titolo temporaneo in Serie B al Catanzaro e il centrocampista Antonio Vergara (2003) alla Reggiana. Tutti gli altri in Serie C: i 2004 Spavone e Pesce alla Pro Vercelli, Cioffi (2002) al Gubbio, Marchisano (2004) alla Pro Sesto, i 2003 Iaccarino e D'Agostino al Monopoli e Marranzino (2004) alla Juve Stabia.