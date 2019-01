Il mercato invernale del Napoli è stato pressochè nullo: ad eccezione degli addii temporanei del centrocampista croato Marko Rog, passato in prestito secco al Siviglia, e dell'esterno tedesco Amin Younes, in prestito al Celta Vigo, il club partenopeo non ha concluso affari né in entrata né in uscita, iniziando però, grazie alle sapienti mosse del presidente Aurelio De Laurentiis e del ds Cristiano Giuntoli, a pianificare le prime mosse per giugno, in vista della stagione 2019/2020 che dovrà per forza di cose segnare il definitivo salto di qualità per la squadra allenata da Carlo Ancelotti.



DA FORNALS ALL'OBIETTIVO LOZANO TRAMITE INGLESE - Il primo obiettivo rimane Pablo Fornals, giovane talento classe 1996 del Villareal, centrocampista della Nazionale Under 21 spagnola con una clausola rescissoria di 33 milioni di euro: la trattativa per gennaio si è arenata, vista e considerata la permanenza di Allan, ma Giuntoli vuole portarlo in Campania durante il mercato estivo e i discorsi con i Sottomarini Gialli sono più che ottimistici, tanto che la dirigenza spagnola è già alla ricerca del suo sostituto. Più complicato il discorso che porta a Hirving Lozano, attaccante classe '95 del PSV Eindhoven e della nazionale messicana: i contatti con il suo agente Mino Raiola sono già stati avviati ma la valutazione dell'attaccante della Tri è altissima, intorno ai 50 milioni. Ancelotti però si è "innamorato" calcisticamente di Lozano, che viene visto come sostituto ideale dei possibili partenti Callejon e Mertens: in questa ottica potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato Roberto Inglese, al momento in prestito al Parma ma seguito dall'Atalanta, che potrebbe portare in dote una ventina di milioni in grado di abbassare il prezzo del messicano. INNESTI BENNACER E KIYINE - Discorsi ben più che avviati quelli con l'Empoli per Ismael Bennacer, centrpocampista classe 1997: difficile per i toscani dire di no all'offerta di 12 milioni da parte dei partenopei, con la società del presidente Corsi che ha immediatamente allertato l'Arsenal, club che ha la prelazione per il ritorno del calciatore. Questo perché i Gunners possono o pareggiare l'offerta o decidere di avere il 30% della vendita: gli inglesi hanno dato l' ok per la seconda opzione, quindi il trasferimento dovrebbe andare in porto in estate con Bennacer che potrà rimanere a Empoli per giocare con continuità per altri sei mesi. Se ne riparlerà a giugno anche per Sofian Kiyine: per ora il centrocampista resta al Chievo, nessuna operazione come quella di Inglese dello scorso anno, ma in estate il talento classe 1997 dovrebbe arrivare alla corte di Ancelotti. Che osserva il presente con un occhio al futuro: per pianificare un Napoli in grado di lottare su tutti i fronti.



