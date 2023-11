Frena il Napoli in Champions, ieri non è andato oltre l'1-1 contro l'Union Berlino al Maradona. C'è bisogno di chiudere al meglio prima della sosta, domenica arriverà l'Empoli e la squadra di Garcia ha già ripreso a lavorare, appunto, per il prossimo impegno di campionato. Ecco il report dell'allenamento odierno:



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro fisico con finalizzazione in porta. Chiusura con serie di partitine finali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.