ed il prossimo anno non parteciperà alla massima competizione europea.(con tanto di vittoria in Coppa Italia). Adesso è tempo di riposarsi, ma tra due settimane inizierà già la nuova stagione, dove vedremo sicuramente un Napoli diverso, a partire dai nomi., in primis con i freschi rinnovi di contratto, fino ad arrivare a qualche giovane già importante. Si tratta dei terzini su tutti, conche sono hanno prolungato il loro legame con il Napoli. Loro rappresentano le certezze di questa squadra, che potrà contare anche super quanto riguarda il reparto arretrato., conche comporranno la coppia della mediana. La catena di sinistra difficilmente cambierà: davanti Mario Rui ci saranno ancoraquest'ultimo tornato ad essere centrale dopo il cambio di allenatore.ha deciso di restare, Napoli è casa sua e il belga sarà fondamentale sia per Gattuso che per la crescita di- Il mercato di gennaio ha regalato già i primi due acquisti per il Napoli 2020/21. Si tratta di Amire Andrea. L'ex difensore del Verona sarà una riserva di lusso per questa squadra, visto l'ottimo campionato da cui è reduce., visto che nelle gerarchie partirà sicuramente alle spalle di Mertens e Osimhen. Proprio da quest'ultimo ci si aspetta tanto, considerato l'esborso economico importante da parte del Napoli. La piazza è già calda per il suo arrivo, il nigeriano dovrà rispondere presente. Qualche altra operazione si rende necessaria inevitabilmente.che piace tanto e il sempre vivo(legato all'affare Milik con la Juventus).Il polacco non ha rinnovato ed il prossimo anno sarà in scadenza. Così il Napoli ha già trovato in Osimhen il suo sostituto ed ora vuole solo far cassa con l'ex Ajax.. Il brasiliano è corteggiato dall'Everton di Ancelotti e il suo futuro sembra essere sempre più lontano dal Vesuvio.Il presidente azzurro vuole bene al momento non cede alle richieste di un ribasso da parte delPotrebbe essere inserita qualche giovane contropartita da parte degli inglesi, ma lo stesso De Laurentiis è un osso duro e difficilmente si allontanerà dalle sue richieste.. Da escludere anche un pagamento dello stipendio divisodato che non rientra nella politica di De Laurentiis, che in questo caso preferirebbe tenere il giocatore in rosa. Ora il Napoli staccherà la spina per un paio di settimane, ma il mercato non si ferma e Giuntoli dovrà lavorare costantemente con il presidente De Laurentiisper arrivare alla prossima stagione più preparati che mai.