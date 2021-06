Nasce il Napoli targato Luciano Spalletti. Rinnovato, con un occhio al campo e uno al bilancio. Inevitabile, dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ma le necessità restano, e anzi le difficoltà dell’ultima stagione hanno reso i cambiamenti ancora più urgenti. Si ripartirà dal 4-2-3-1, modus preferito anche dal tecnico ex Inter. Con interpreti più giusti, si spera.





Dall’atavico problema terzini (ne serve uno a sinistra e uno a destra) ad un centrocampista che faccia (meglio) di Bakayoko. Poi, come sottolineato dal Corriere dello Sport, un esterno d’attacco da affiancare a Insigne, Politano e Lozano. E un difensore centrale, se tra i partenti ci dovesse essere anche Koulibaly. Nella gallery i cinque colpi per Luciano Spalletti!