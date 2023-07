Quinto giorno di allenamento per il Napoli che è in ritiro a Dimaro. Rudi Garcia ha ritrovato Osimhen e Kvaratskhelia (tra gli altri) di rientro dopo qualche giorno in più di riposo per gli impegni con le rispettive nazionali. Ecco il report del club della sessione mattutina sotto il diluvio del Trentino:



Questa mattina la squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo, composto dai giocatori rientrati dall’impegno con le nazionali, ha svolto esercitazione tecnica e lavoro di core stability. Il secondo ha effettuato lavoro fisico, lavoro di corsa e core stability. Lozano, Anguissa e Simeone hanno lavorato con il gruppo dei nazionali. Folorunsho e Gaetano hanno svolto lavoro in piscina. Gollini in palestra. Zedadka ha svolto personalizzato in campo.