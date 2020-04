Il Napoli andrà alla caccia in estate di un rinforzo di primo livello nel reparto degli esterni d'attacco dove, verosimilmente, partiranno sia Callejon il cui contratto scadrà a fine anno, sia Hirving Lozano. Secondo il Corriere dello Sport sono 4 i nomi sul taccuino del ds Giuntoli e sono tutti di primissima fascia.



Il nome più caldo è sicuramente quello di Jeremy Boga, devastante quest'anno a Sassuolo, ma su cui c'è una fortissima concorrenza italiana (Inter) ed estera. Piace da tempo anche Everton Cebolinha, ex-obiettivo del Milan e rimasto al Gremio con la voglia di approdare in Europa.



In casa Werder Brema è esploso il talento di Milot Rashica, estero kosovaro classe 1996 e che potrebbe liberarsi a costi contenuti data la difficile posizione di classifica del Werder. Infine il sogno resta quello di riportare in Italia Felipe Anderson. L'ex-esterno della Lazio è oggi di proprietà del West Ham, ma non è escluso un suo sacrificio per rimpolpare le casse del club in estate e un eventuale scambio con Hirving Lozano che piace al club inglese.