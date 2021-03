Il Napoli affronterà, domani, il Milan a San Siro in un match importantissimo per la corsa Champions. Il rinvio del match contro la Juventus (al 7 aprile) ha evitato le tre trasferte in 7 giorni ma la settimana degli azzurri resta complicata e impegnativa. La squadra di Gattuso si è chiusa a riccio e ha scelto il silenzio stampa in un momento delicato e importante della stagione.Ai partenopei è rimasta, ormai, solo la qualificazione in Champions, che salverebbe una stagione di alti e bassi per Gattuso., che salvo sorprese partirà a giugno.- Se da un lato la stagione del Napoli non è stata, finora, esaltante, dall'altro tante possono essere le attenuanti per Gattuso. Soprattutto la questione infortuni, che ha costretto l'ex campione del mondo a dover fare a meno contemporaneamente di Mertens, Osimhen e Petagna, finendo per perdere punti fondamentali. A complicare tutto è inoltre il rapporto tra l'allenatore e il presidente partenopeo, indiscrezione confermata dallo stesso tecnico: "De Laurentiis mi ha deluso, sono stato lasciato in balia di accuse e offese personali che non penso di meritare". Per Gattuso dunque non c'era la semplice rabbia di un allenatore messo in discussione dal suo presidente,Come detto settimana complicata per il Napoli che affronterà dopo il Milan, anche la Roma, sempre in trasferta. Sette giorni per conoscere le ambizioni del club partenopeo che vuole tornare nella massima competizione europea. Sette giorni per il Napoli e per Gattuso,