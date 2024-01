Napoli, da Kvara a Osimhen: è emergenza, 9 assenti contro la Lazio

All'indomani della sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro l'Inter, il Napoli deve fare i conti anche con altri problemi. Oggi si torna in Italia e da domani si inizierà a preparare la sfida di domenica all'Olimpico contro la Lazio. C'è un campionato ancora tutto da giocare ma nel prossimo impegno Mazzarri si ritroverà con la squadra decimata, tra infortuni, squalifiche e calciatori in nazionale.



LE ASSENZE - In copertina ci finisce il Cholito Simeone, espulso ieri contro l'Inter e non potrà prendere parte alla sfida con la Lazio. Non è il solo, perché in totale ce ne saranno 9 out in casa Napoli. A partire dagli altri squalificati, ovvero Kvaratskhelia e Cajuste. Fuori per infortunio Demme, Meret, Natan e Olivera (in attesa di conoscere le condizioni di Mazzocchi). Ancora, in Coppa d'Africa Osimhen e Anguissa. Una squadra decimata e Mazzarri dovrà guardare maggiormente in panchina, nella speranza allo stesso momento che arrivi qualche rinforzo in più anche dal mercato nei prossimi giorni. Come ad esempio il centrocampista (Mangala del Nottingham Forest è in pole), senza dimenticare Zielinski che ieri è rimasto a guardare per 90’. Potrebbe essere il turno di Lindstrom al posto di Kvara, così come Raspadori si prenderà il ruolo di centravanti. Emergenza vera contro la Lazio per Walter Mazzarri, questo è certo.