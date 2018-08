L'urna di Montecarlo consegna al Napoli il girone (C) per la Champions League 2018/19: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei nerazzurri. Il Napoli partiva dalla seconda fascia e il sorteggio non è stato clemente: dalla prima fascia arriva il Paris Saint-Germain, dalla terza il Liverpool e trasferta a Belgrado per affrontare la Stella Rossa, uscita dalla quarta fascia.





PSG



La formazione tipo (4-3-3): Buffon; Meunier, T. Silva, Marquinhos, Kurzawa; Verratti, Rabiot, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar. All. Tuchel.



La stella: Kylian Mbappé, un anno da urlo con il club e Campione del Mondo con la Francia a soli 20 anni. Dopo aver incantato con il Monaco, a Parigi è riuscito per lunghi tratti a oscurare anche la luce di Cavani (grande ex nella sfida con il Napoli) e Neymar: la consacrazione è arrivata, è lui il futuro del PSG.



Il cammino: il PSG ha chiuso primo nella scorsa Ligue 1 con 13 punti di vantaggio sul Monaco, vincendo anche Coppa di Francia, Coupe de la Ligue e Trophée des Champions. La scorsa stagione, il cammino europeo si è fermato agli ottavi di finale contro il Real Madrid, poi campione.





LIVERPOOL



La formazione tipo (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold; Lovren, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



La stella: Mohamed Salah è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, capace di trascinare il Liverpool in Premier e in Champions League mantenendo un ritmo pari a quello di mostri come Messi e Cristiano Ronaldo. Klopp si affida ancora lui per dare rapidità e imprevedibilità al proprio attacco.



Il cammino: la finale di Champions League, persa contro il Real Madrid, è stata il punto più alto della scorsa stagione. Premier League chiusa al quarto posto, out ai sedicesimi di finale sia in FA Cup che in Coppa di Lega.



STELLA ROSSA



La formazione tipo (4-3-3): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krsticic, Jovlcic; Milic, Simic, Srnic; Stojiljkovic. All. Milojevic.



La stella: Nenad Krsticic, una vecchia conoscenza del calcio italiano dopo aver militato in Sampdoria e Bologna. Punto fermo del centrocampo, il serbo è una delle armi segrete della formazione di Belgrado.



Il cammino: il primo posto della scorsa stagione ha regalato alla Stella Rossa l'accesso al percorso di qualificazione preliminare: nei primi due turni si è sbarazzata senza difficoltà di Spartaks Jurmala e Suduva, più faticoso invece superare lo Spartak Trnava (1-1 all'andata, 1-2 ai supplementari al ritorno). Il capolavoro è arrivato nei preliminari: con due pareggi (0-0 in casa all'andata, 2-2 in trasferta al ritorno) la Stella Rossa ha eliminato il Salisburgo, rivelazione della scorsa Europa League, e si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai gironi di Champions League.



