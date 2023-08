Una preparazione precampionato per il Napoli che ha portato qualche problemino fisico di troppo. Garcia si ritrova a dover affrontare diverse defezioni nell'ultimo allenamento (e non solo). A partire da Mario Rui, che si è fermato nel corso dell'amichevole dello scorso 24 luglio contro la Spal. Per il portoghese una distrazione di primo grado del retto femorale destro. Oggi si è rivisto in campo, è tornato a correre e mette nel mirino l'esordio contro il Frosinone il prossimo 19 agosto. Stop anche per Osimhen, che ha accusato un leggero affaticamento all'adduttore. Ha saltato così il match di ieri contro il Girona e oggi ha lavorato solo in palstra. Fasciatura al ginocchio sinistro di Kvaratskhelia, infortunatosi nei minuti finali di Napoli-Girona: il georgiano ha riportato un trauma contusivo-distorsivo. Oggi non si è allenato, chiaramente, e presumibilmente salterà l'amichevole di domenica contro l'Augsburg. Non è in pericolo la sua presenza a Frosinone.



