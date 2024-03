Napoli da record contro la Juve: 5 vittorie di fila

Napoli-Juventus negli annali. I partenopei hanno vinto cinque sfide casalinghe di fila contro i bianconeri per la prima volta nella loro storia in Serie A: la Vecchia Signora ha perso cinque trasferte di fila contro una squadra in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1960 e il 1964 contro la Fiorentina.