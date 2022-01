Aurelio De Laurentiis ordina un taglio alle spese in casa Napoli. Il presidente vuole abbassare del 30% il monte ingaggi da 135 a meno di 100 milioni di euro all'anno. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'unico calciatore in scadenza di contratto a giugno che può restare è Mertens.



L'attaccante belga ha ribadito più volte la sua intenzione di restare. Esiste fra le parti un accordo che consente al club entro il 15 giugno di esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno dell’attuale contratto, con un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Cifre che il Napoli non intende più spendere. Questo non significa comunque rottura. Insigne ha già firmato per Toronto in MLS: in uscita ci sono anche Ospina, Ghoulam e Malcuit.