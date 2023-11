Nella vittoria a Bergamo di due giorni fa è arrivata anche una brutta notizia, l'infortunio per Mathias Olivera. Tuttavia il pericolo maggiore è stato scampato, nessuna lesione del legamento crociato ma "solo" quella del collaterale. Due mesi di stop al massimo per lui che si aggiungono al già infortunato Mario Rui. Ed è questo che ha fatto scattare l'allarme in casa Napoli e le riflessioni su un eventuale innesto guardando la lista svincolati. Diversi i terzini sinistri disponibili sul mercato, tra Danny Rose (33 enne ex Tottenham e Watford), Nico Schulz (30enne ex Borussia Dortmund) e Marvin Plattenhardt (31enne ex Herta Berlino). Nessuno di loro, però, ha convinto il ds azzurro Meluso e il responsabile scouting Micheli. Escluso, dunque, un intervento sul mercato in questo momento. Lo riporta oggi Repubblica.