Era atteso in Italia nella giornata di ieri, ma gli ultimi dettagli tra diritti d'immagine e piccoli cavilli, hanno rimandato di 24 ore l'arrivo di Gabri Veiga. Napoli e Celta Vigo avevano già trovato l'accordo su una base di 35 milioni di euro bonus inclusi e un 5% in favore dei galiziani in caso di futura rivendita. Ora il gioiellino spagnolo classe 2002 è pronto per diventare un nuovo calciatore del Napoli e anche gli ultimi particolari sembrano essere stati sistemati.



ARRIVA IN ITALIA - La rivelazione arriva direttamente dalla Spagna, perché lo storico quotidiano Faro de Vigo racconta di Gabri Veiga in partenza verso Roma. Dunque, previsto per oggi il suo arrivo a Villa Stuart dove si andrà a sottoporre alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi cinque anni.