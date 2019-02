Questa mattina in onda su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Marti, addetto stampa FIFA ed ex addetto stampa dello Zurigo: “Poter ospitare delle squadre italiane a Zurigo è una bellissima esperienza e va vissuta a pieno. I biglietti del match sono stati esauriti immediatamente, e da ciò si può comprendere quanto questa partita sia vissuta e sentita dai tifosi, sia svizzeri che italiani. Ludovic Magnin, allenatore della squadra svizzera, è un uomo di calcio al 100%. Non permette a nessuno di guardare le proprie carte; cambia modulo, cambia strategia con molta facilità, eliminando ogni prevedibilità. Ama giocare in avanti, e questa sera vedremo uno Zurigo che giocherà molto in attacco, così da creare quante più occasioni possibili, nonostante la squadra sia consapevole dell'enorme difficoltà nel superare la difesa del Napoli. Magnin è un allenatore molto intraprendente , lascia che i propri ragazzi giochino, essendo giovani ed affamati sia di successo che di esperienze. Si metteranno in mostra per poter esser notati”.