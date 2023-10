Forse un po' illusori i risultati contro Udinese e Lecce negli ultimi due impegni di campionato, ora arriva un ko che fa male. Lavince e convince al Maradona,che rispecchia il controllo del gioco della formazione di Italiano e la difficoltà nell'imporre le proprie qualità da parte di Garcia e la sua squadra. Adesso pesa guardare la classifica perchéNon solo la classifica, ma è anche la combinazione risultati-prestazioni che delude: sembra che questo Napoli vada in evidente difficoltà quando il livello tecnico dell'avversario si alza, infattiCiò che è balzato all'occhio è quanto fatto con la. Alla mezz'ora è uscito Anguissa per infortunio e lì la decisione di mettere dentroalzando il baricentro per pareggiarla. Anche se l'indicazione è stata di provare a schermare Arthur (con scarsi risultati). Un cambio forzato, a differenza di quando è subentratoper dare equilibrio al centrocampo. Il problema è che è sembrato un po' un ritrattare l'atteggiamento tattico e soprattutto l'ingresso dello svedese (al posto di Politano, tra l'altro) è stato fatto al minuto 57.Da qui forse è nata un po' di difficoltà nella gestione che si è trasformata in sorpresa nel momento in cui, con più di 15' ancora da giocare,- Cinque giorni fa,Non è piaciuta la squadra che sembrava viva solo a sprazzi, che viveva di fiammate ed era succube del gioco della Fiorentina. Il risultato, la classifica, la gestione: sono molteplici le cose che deludono.L'allenatore non è riuscito a conquistare i cuori dei supporters napoletani che oggi chiedono già di voltare pagina. Una presa di posizione che non vedrà comunque a rischio la panchina azzurra, ma c'è da rimboccarsi le maniche perché