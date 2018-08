Carmine Sgambati, capo della Commissione Sport al Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: “Abbiamo più volte invitato la società Calcio Napoli in commissione.

Bari? Il sindaco starà tirando acqua al proprio mulino. De Laurentiis ha trovato la sua convenienza. Anche noi volevamo trovare un imprenditore, ma il presidente in questo momento si sta rivelando un prenditore e non un imprenditore. Volevo sapere se anche un solo euro investito a Bari viene dalla gestione del Napoli. Poi una volta portato il Bari in serie A quale squadra venderà? Visto che entrambe non si possono tenere in prima categoria. Il Napoli pagherà il San Paolo a chiamata individuale, questa non è dilazionabile. Il Calcio Napoli dovrà fare un bonifico del 10% dell’incasso scorporato delle spese del match. Se non avvenisse vado dai Carabinieri e dirò che c’è un abusivo al San Paolo, si tradurrebbe in un danno erariale. De Laurentiis venga a ratificare la convenzione che gli stiamo ponendo da qualche anno.

I biglietti per il San Paolo non li vogliamo. Io posso entrare con il mio tesserino al San Paolo senza problemi. Io sabato vado in curva A insieme alla mia gente pagando il biglietto. I margini ci sono per la convenzione, inviteremo di nuovo la società in commissione”.