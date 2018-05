Il quotidiano portoghese A Bola apre in prima pagina con un eloquente: "Addio Capitano", segno che la trattativa tra lo Sporting ed il Napoli per Rui Patricio è ormai agli sgoccioli. Il portiere della nazionale lusitana è sempre più vicino a raccogliere l'eredità lasciata da Pepe Reina all'ombra del Vesuvio. In Portogallo danno ormai l'affare per fatto, con gli uomini mercato del Napoli pronti ad ufficializzare l'accordo.