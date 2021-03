Su Kalidou Koulibaly continuano ad esserci gli occhi dei top club. Due anni fa il Napoli ha rifiutato circa 100 milioni di euro, ma oggi la valutazione del senegalese è chiaramente diminuita, considerando che il prossimo 20 giugno compirà 30 anni e visto il rendimento non proprio eccellente delle ultime due stagioni.



Il Manchester United continua a seguire Koulibaly. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese The Sun, il difensore del Napoli avrebbe detto sì ad un trasferimento in maglia Red Devils. L'offerta sarebbe da 39 milioni di sterline, circa 45 milioni di euro. De Laurentiis ha bisogno di incassare e ridurre il tetto ingaggi, anche se il valore di Koulibaly sembra essere oggi dimezzato.