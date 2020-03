Gerard Figueras, segretario allo Sport del governo catalano, a Il Mattino:



Si va verso le porte chiuse per Barcellona-Napoli: quali sono le motivazioni che hanno fatto cambiare idea?

«Far giocare a porte chiuse Barcellona-Napoli è una decisione ancora da prendere. È in cima alle nostre preoccupazioni. Nelle prossime ore ci riuniremo per decidere e comunicare l'eventuale ufficialità. È chiaro che in questo momento siamo chiamati alla cautela e ad essere previdenti per la salute pubblica. Sul tavolo c'è anche la possibilità di adottare una soluzione meno invasiva e interdire l'accesso soltanto ai 5mila tifosi del Napoli. Posso garantire ai tifosi del Napoli la restituzione e il rimborso del biglietto»



Ai calciatori ed allo staff del Napoli verranno fatti controlli all'arrivo a Barcellona? Ci saranno misure di prevenzione particolari?

«Quando il Napoli sbarcherà a Barcellona, verrà sottoposto a controlli, secondo quello che è il normale protocollo delle autorità sanitarie, che stiamo già applicando nel mondo sportivo. Questo protocollo è pubblico ed è facilmente consultabile attraverso il sito del nostro Ministero della Sanità. Noi in qualità di autorità sportiva, non possiamo che applicarlo alla lettera»